Ritrovato nel canale delle Acque Medie il corpo dell'uomo scomparso

Lo cercavano da qualche giorno e ieri il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel canale delle Acque Medie. E’ un senzatetto che aveva trovato rifugio sulle sponde del corso d’acqua nei pressi di via dei Volsci.

A recuperalo sono stati i vigili del fuoco del Comando di Latina in seguito all’attivazione da parte della Prefettura di una segnalazione di persona scomparsa. Sul posto si è reso necessario l'intervento del personale fluviale specialista in rischio acquatico che ha percorso il canale su un gommone, attrezzato con idrocostume di protezione per gli operatori a bordo. Dopo avere percorso alcuni chilometri sulle acque del canale i vigili del fuoco hanno avvistato un corpo senza vita all'altezza della zona di via Capograssa a San Michele. Successivamente, in accordo con i carabinieri, sono iniziate le fasi di recupero della salma che è stata poi consegnata alle autorità competenti per gli accertamenti del caso.