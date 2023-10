Scomparso da luglio, l'appello a Chi l'ha visto della madre di Gianmarco Medini

Si è allontanato da casa il 23 luglio scorso, senza comunicare dove fosse diretto. Da quel momento di lui si sono perse le tracce e la famiglia teme che possa trovarsi in difficoltà. Il caso di Gianmarco Medini è finito alla trasmissione tv "Chi l'ha visto", dove la madre ha lanciato un appello.

L'uomo, 32 anni, vive a Latina con i familiari, ha occhi verdi e capelli castani e una corporatura esile. Come specificato nel corso della trasmissione i carabinieri lo avevano rintracciato ad agosto in Valle d'Aosta, a Courmayeur, ma poi di lui si sono persi di nuovo i contatti e il suo cellulare risulta spento. La madre del giovane ha raccontato di aver avuto una segnalazione da parte di una donna che lo aveva riconosciuto dopo una prima denuncia di scomparsa e che ha raccontato di averlo visto dimagrito: "Sono preoccupata - ha riferito - non ritira neanche la sua pensione. Il bancomat forse lo ha perso o gli è stato rubato. Non sappiamo dove alloggia e come mangia".