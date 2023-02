Scritte anarchiche per Cospito comparse anche sui muri della città di Latina

Sono comparse anche nel capoluogo pontino alcune scritte in sostegno di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di 41 bis che da mesi ha iniziato in segno di protesta lo sciopero della fame. Dopo una serie di manifestazioni contro il 41 bis, negli ultimi giorni si sono susseguite alcune azioni violente, a Roma, da parte dei gruppi anarchici che chiedono l'annullamento del "carcere duro" per Cospito: dalle guerriglie contro la polizia a una bomba molotov lanciata contro un commissariato di polizia della Capitale.

A Latina questa mattina sono comparse scritte sui muri di due edifici nella stessa zona della città. Nel primo caso la frase riportata è "Libertà per Alfredo Cospito", lungo un edificio di via Tito Speri, in pieno centro. A margine la firma A di anarchia. Una seconda scritta, senza riferimenti espliciti a Cospito ma con la stessa "A" è comparsa sul muro esterno della scuola di Piazza Dante.