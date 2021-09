Ritorno a scuola, il messaggio del sindaco Coletta: "Tornare in presenza con serenità ed entusiasmo"

Riparte ufficialmente lunedì 13 settembre la didattica nella maggior parte delle scuole di Latina e il sindaco Damiano Coletta coglie l'occasione per augurare buon anno scolastico agli studenti, ai docenti e a tutto il personale. "In alcuni istituti - spiega - è già ripresa nel corso di questa settimana e dalla prossima le lezioni riprenderanno praticamente su tutto il territorio comunale. Sta per iniziare un anno scolastico che dovrebbe segnare il ritorno alla normalità visto che, come tutti ci auguriamo, quest’anno si prevede di far ripartire le attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado".

"Voglio mandare un enorme in bocca al lupo a tutte e a tutti: bambine e bambini, ragazze e ragazzi, dirigenti, insegnanti, personale non docente, famiglie - ha aggiunto il primo cittadino - Auguro a tutte e a tutti di poter tornare a vivere la scuola in presenza con serenità ed entusiasmo, di tornare a godere delle relazioni personali, sociali e culturali che la pandemia vi ha sottratto nell’ultimo anno e mezzo. Ne abbiamo bisogno, ne avete bisogno perché la scuola prima di tutto è relazione e confronto. Oggi vi apprestate a tornare in classe con un’arma in più: i vaccini. È fondamentale utilizzare questo strumento per proteggerci dal Covid, unito ovviamente alle ormai consuete misure come il distanziamento, l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani. L’amministrazione comunale ha sempre messo al centro della propria azione le politiche educative e altrettanto faremo nel nostro secondo tempo per Latina. Sosterremo la scuola e le famiglie con cura e attenzione, mettendo sempre al centro le persone. Perché nessuno deve rimanere indietro. Buona scuola a tutte e a tutti".