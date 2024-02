Confisca dei beni di Iannotta, tutto da rifare: in appello si riparte con la nomina di un perito

Sarà un perito esperto tecnico contabile a valutare il "termine monetario di sproporzione" del patrimonio dell'imprenditore di Sonnino Luciano Iannotta, patrimonio del valore stimato di circa 50 milioni di euro sottoposto a confisca a settembre dello scorso anno.

Lo ha stabilito la Corte d’appello di Roma accoglienendo l’istanza dell’avvocato Mario Antinucci il quale ha sottolineato l'oggettiva impossibilità di procedere alla discussione nel giudizio senza incaricare un esperto per "l’accertamento del termine monetario di sproporzione dell’imprenditore attraverso la ricostruzione dell’esatta dimensione patrimoniale dell’intero compendio dei beni attinti dal sequestro anticipato e dal decreto di confisca".

Il collegio della VI sezione della Corte d’Appello per le misure di prevenzione non ha aperto la discussione ed ha consentito l’interlocuzione con le parti esclusivamente sull’istanza della difesa di Iannotta, alla quale tutte le parti si sono puntualmente associate. "Il giudice relatore Aldo Morgigni – spiega l’avvocato Antinucci – nella sua relazione introduttiva ha diffusamente illustrato le plurime fondate istanze di accertamento tecnico peritale avanzate a più riprese dalla difesa di Iannotta nel giudizio di primo grado,

Iannotta,ex assessore di Sonnino ed ex presidente della Confartigianato di Latina, era stato arrestato nel 2020 nell'ambito dell'operazione "Dirty Glass" coordianta dalla Dda di Roma, che aveva indagato per i reati di sostituzione di persona, bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori, omessa dichiarazione ai fini delle imposte, corruzione, autoriciclaggio, ricettazione, sequestro di persona, detenzione abusiva e porto di arma comune da sparo, accesso abusivo al sistema informatico o telemarico, rilevazione di segreti di ufficio, favoreggiament personale, truffa, turbata libertà degli incanti ed estorsione. Sulla scorta di quanto emerso era stata disposta la confisca su un patrimonio di 50 milioni di euro, che interessa in particolare: un'impresa individuale, una fondazione, la totalità delle quote e dell’intero patrimonio aziendale di 37 compagini societarie, di cui 4 ubicate nel Regno Unito e 2 in Moldavia, 119 fabbricati e 58 terreni , 57 veicoli, e 72 rapporti finanziari.

Il collegio ha rinviato all’udienza del 14 marzo per conferire l’incarico al Perito della Corte d’appello, nominare i consulenti tecnici delle difese e formalizzare i quesiti tecnici da rivolgere al perito.