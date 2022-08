Controllato un furgone che trasportava prodotti ittici: sequestrati 350 kg di pesce

Continueranno per tutta la settimana e anche nel week end i controlli alla circolazione da parte della polizia stradale di Latina, con particolare riferimento anche ai mezzi adibiti al trasporto di alimenti in regime di temperatura controllata. In questi giorni gli agenti hanno fermato e multato il conducente di un autocarro isotermico che trasportava prodotti alimentari, tra cui surgelati a una termperatura di 12 gradi, non idonea dunque alla conservazione dei prodotti congelati.

Nei giorni scorsi invece un analogo controllo era stato effettuato su un furgone che trasportava pesci e si è concluso con il sequestro di 350 kg di prodotti che trasportava, presumibilmente verso i ristoranti del lido. Il mezzo infatti perdeva liquido a causa di guarnizioni che non erano in condizioni ottimali. Questo ha spinto i poliziotti ad approfondire il controllo scoprendo che all'interno del mezzo i prodotti non erano privi di confezionamento e non erano separati. L'intero carico è stato dunque bloccato ed è stato allertato il servizio della Asl che ha analizzato il pesce trasportato e ne ha poi disposto la distruzione. La merce trasportata aveva un valore sul mercato di circa 30mila euro, ma è stata evidentemente giudicata non idonea a garantire la sicurezza.