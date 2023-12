Fuochi e articoli pirotecnici abusivi e pericolosi: maxi sequestro da 315 chili

Oltre 315 chili di fuochi e articoli pirotecnici pericolosi sono stati sequestrati dalle Fiamme gialle pontine nel corso di uno dei servizi di controllo, finalizzati a tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, disposti proprio con l'approssimarsi delle festività natalizie. Le verifiche, disposte su scala provinciale, sono state finalzizate al contrasto della detenzione e della vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirotecnici pericolosi.

In questo ambito i finanzieri del gruppo di Latina, in seguito a un'autonoma attività informativa e successivi riscontri dinamici come appostamenti e osservazioni, hanno individuato e sottoposto a sequestro un elevato quantitativo di prodotti pirotecnici risultati non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, pubblicizzati e predisposti per la vendita su piattaforme social in assenza delle previste autorizzazioni e a prezzi particolarmente competitivi. In totale sono finiti sotto sequestro 613 pezzi, per un totale di 315 chili di articoli pirotecnici particolarmente pericolosi, prevalentemente manufatti artigianali senza etichettatura, come bombe carta sotto forma di “cipolle” e “candelotti”ecolpi di batterie di lanci con apertura aerea. Il materiale era custodito in assenza delle più elementari regole di sicurezza ed era pronto per essere immessi in commercio sul retro di un capannone industriale, adibito peraltro all’esercizio dell’attività di sostituzione e riparazione pneumatici.

L'attività ha consentito ai finanzieri di Latina di denunciare all'autorità giudiziaria una persona, un 30enne di origine campana, per fabbricazione e commercio abusivo di materiale esplodente e omessa denuncia di materiale esplodente. Ulteriori accertamenti sono in corso per la ricostruzione dei flussi di denaro movimentati, al fine di verificare la posizione dei responsabili dal punto di vista fiscale e individuare la filiera di approvvigionamento. L’operazione testimonia la costante attenzione rivolta dalla guardia di finanza alla tutela della salute dei cittadini e alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia di contrasto alla contraffazione. L'operazione ha colpito infatti un settore particolarmente delicato, in cui l’attenzione delle Fiamme Gialle è sempre elevata e l’impegno è massimo.