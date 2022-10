Bonus facciate e ristrutturazioni: sequestro da 186 milioni di euro. L'indagine della Finanza tocca anche Latina

Tocca anche la provincia di Latina l'indagine condotta dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli, che ha portato a un sequestro preventivo di beni per circa 186 milioni di euro di crediti di imposta relativi ai cosiddetti "bonus facciate", "ecobonus" e "ristrutturazioni edilizie". Tutto nasce da un'analisi di rischio sviluppata dall'Agenzia delle entrate- settore Contrasto Illeciti sulla spettanza dei bonus in materia edilizia, a cui sono seguiti gli accertamenti delegati dalla Procura di Napoli al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria.

Dalle indagini è emerso un sistema fraudolento, basato sulla creazione di falsi crediti d’imposta in capo a società e persone fisiche collegate agli organizzatori della frode, a fronte di lavori mai eseguiti:i benefici fiscali, in maniera diretta o frazionata mediante cessioni intermedie, sarebbero poi stati venduti a un istituto finanziario, permettendo al gruppo di monetizzare oltre 16 milioni di euro. In particolare, l’inesistenza dei crediti è stata ipotizzata sulla base di accertamenti svolti su immobili che non sarebbero stati ristrutturati e che in alcuni casi versavano in stato di evidente stato di abbandono; su soggetti titolari dei crediti, sulle società che avrebbero dovuto eseguire i lavori, rivelatesi in realtà prive delle capacità economiche e imprenditoriali.

Con i proventi illeciti ottenuti dalle cessioni dei crediti nei confronti dell'istituto finanziario, è stato accertato l'acquisto di circa 70 immobili ubicati nelle province di Napoli, Caserta e Latina, per un valore complessivo di quasi 5 milioni di euro. Le attività di polizia giudiziaria hanno interessato le province di Roma, Latina, Caserta e Napoli e sono state svolte anche con il contributo dei locali reparti della Guardia di Finanza.