Lottizzazione abusiva sequestrata a borgo San Michele: era dei Di Silvio

Una lottizzazione abusiva composta da sei villette realizzate senza nessun atto amministrativo e senza titoli autorizzativi o permessi a costruire. E' quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale a Borgo San Michele, sequestrando questa mattina, 18 febbraio, l'intero complesso. Le villette erano tutte abitate da alcuni appartenenti della famiglia Di Silvio.

I poliziotti hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Latina D.ssa Giorgia Castriota su richiesta del sostituto procuratore Giuseppe Miliano e relativo appunto alle sei villette realizzate in maniera del tutto abusiva da alcuni appartenenti al noto clan Di Silvio, che vi dimorano stabilmente. Un'indagine della Questura e della polizia locale ha consentito di scoprire che il complesso era stato realizzato in una stradina secondaria del borgo, su in terreno a destinazione agricola.

Questa mattina il provvedimento dell’autorità giudiziaria è stato notificato ai proprietari. Si tratta di quattro famiglie della famiglia rom, legate tra loro da vincoli di parentela, e di un nucleo familiare di loro stretti conoscenti, ai quali è stato formalmente intimato di lasciare liberi gli immobili già dai prossimi giorni.