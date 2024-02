Coltivavano marijuana in una serra, tornano in libertà

Sono tornati entrambi in libertà i due 35enni fermati nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Borgo Sabotino durante un controllo. Durante un bliz all'interno dell'abitazione i militari li hanno trovato con 200 grammi di marijuana, ma oltre alla droga già essiccata e pronta hanno scoperto anche una vera e propria serra con 76 piante marijuana.

Durante gli accertamenti i militari hanno inoltre scoperto l'esistenza di un attacco illecito alla rete elettrica realizzato attraverso la manomissione del contatore Enel sia dell'appartamento sottoposto a perquisizione sia di altre due case nella disponibilità di uno dei due uomini arrestati. Dopo le formalità di rito per entrambi è scattato l'arresto in regime di domiciliari con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina i due 35enni sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per l'udienza di convalida: al termine della camera di consiglio il gip ha convalidato il fermo poi ha rimesso in libertà uno dei due mentre per l'altro ha disposto gli obblichi di firma.