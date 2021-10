Controlli e posti di blocco a Latina e Sezze: 11 automobilisti denunciati, decine di perquisizioni

Controllo coordinato del territorio a Latina e Sezze da parte dei carabinieri. Il bilancio è di 11 persone denunciate all'autorità giudiziaria. In particolare tre persone tra i 20 e i 32 anni sono state denunciate perché sorprese alla guida della propria auto in evidente stato di ebbrezza alcolica. Una ragazza di 22 anni, in seguito a un sinistro stradale è risultata avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito e inoltre non aveva mai conseguito la patente.

Altri tre automobilisti, tra cui una donna di 29 anni, sono stati inoltre trovati in auto rispettivamente con due coltelli e un manganello telescopico, mentre un 30enne, in seguito a una perquisizione veicolare e personale, è stato trovato con 5 grammi di cocaina.

Nell'ambito dello stesso servizio sono stati inoltre segnalati all’autorità amministrativa quali assuntori di stupefacenti tre giovani trovati con piccole quantità di hashish, marijuana e cocaina: Il bilancio complessivo è di 450 persone identificate e 211 veicoli fermati. Dieci sono state le perquisizioni personali e veicolari eseguite e 15 quelle domiciliari. I carabinieri hanno contestato 19 violazioni al codice della strada, ritirato due patenti di guida e una carta di circolazione. Controllati infine 18 esercizi pubblici.