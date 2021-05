Fine settimana di controlli, provincia presidiata da nord a sud dai carabinieri: 9 denunce

Fine settimana di controlli da parte dei carabinieri da nord a sud della provincia di Latina.

Controlli a Latina e Sezze

Nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 maggio i militari sono stati impegnati in un servizio straordinario nei comuni di Latina e Sezze; l’attività è stata finalizzata a prevenire e reprimere la commissione dei reati in genere nel centro cittadino e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile. In totale sono state denunciate 4 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica, con una di queste che ha anche rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Nel corso degli stessi controlli sono state anche segnalate all’autorità amministrativa tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti. Inoltre durante i servizi in strada sono stati controllati 20 veicoli, fermate ed identificate 38 persone; in totale sono state elevate 37 contravvenzioni, è stata ritirata una patente di guida e sono stati decurtati 130 punti. Multata anche una persona per aver violato il coprifuoco dopo essere stata fermata senza giustificato motivo oltre l'orario serale consentito.

I controlli nel sud della provincia

Un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati è scattato tra sabato 22 e domenica 23 maggio anche a Formia. Cinque in questo caso le denunce: una persona è stata deferita perché sorpresa alla guida della propria auto senza patente, già revocata, con il veicolo che è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca, e un’altra, a cui è anche stata revocata la patente e confiscato il mezzo, perché trovata al volante con un tasso alcolico pari a 2,5 mg/l e sotto l’effetto di cannabinoidi, come emerso dagli accertamenti. In seguito ad un incidente è stata denunciata una persona che ha rifiutato di sottoporsi all’esame alcolimetrico, mentre per una quarta il provvedimento è scattato per inadempienza alla sorveglianza di p.s. (obbligo di dimora nel comune di residenza). Infine deferita un’altra persona che, sottoposta ai domiciliari, è stata trovata in possesso di 0,5 grammi di hashish. Inoltre, nel corso degli stessi controlli sono state segnalate all’autorità amministrativa quattro persone per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante i posti di blocco in strada, infine, sono stati controllati 30 veicoli ed identificate 16 persone, di cui 5 gravate da precedenti di polizia; elevate 6 contravvenzioni. Controllati anche due esercizi pubblici.