Sfruttamento della prostituzione: maitresse condannata a due anni e quattro mesi

Ha scelto di patteggiare la pena ed è stata condannata a due anni e quattro mesi per induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione la 57enne di Latina arrestata a gennaio scorso a conclusione di un’indagine condotta dai carabinieri.

La sua attività era emersa nel corso degli accertamenti sull’omicidio di Erik D’Arienzo, avvenuto nell'estate del 2020. In alcune intercettazioni telefoniche era infatti emerso che un pregiudicato era entrato in possesso di un video a contenuto sessuale che ritraeva una donna intenta ad avere un rapporto con un cliente. Era stato lo stesso indagato a contattare la donna minacciandola più volte di divulgare le immagini se non avesse avuto un rapporto sessuale anche con lui. La vittima aveva confermato l’accaduto e raccontato agli investigatori di lavorare per la 57enne: era quindi emerso che nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022 la donna aveva gestito un giro di prostituzione procurando i clienti ad alcune donne, individuando i luoghi per gli incontri sessuali e accompagnando lei stessa le donne. Il tutto in cambio di una percentuale sugli incassi.

Questa mattina l’imputata, assistita dall’avvocato Alessandro Farau, è comparsa davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone e ha chiesto di poter patteggiare la pena usufruendo così dello sconto di un terzo. In accordo con il pubblico ministero Giorgia Orlando per lei è quindi arrivata una condanna a due anni e quattro mesi di carcere.