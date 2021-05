Sfruttavano alcune prostitute straniere, l'interrogatorio di genitori e figlio

Si terrà domani mattina l’interrogatorio di Daniele Sciotti, 40 anni, e dei genitori entrambi 67enni, finiti il primo ai domiciliari, gli altri due con obblighi di polizia giudiziaria nell’ambito dell’operazione denominata ‘Tacchi a spillo’ condotta dalla Squadra mobile di Latina. Sono tutti accusati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione ed estorsione.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza, è partita dalla denuncia di una ragazza di origini rumene per una aggressione subìta dal 40enne. E’ emerso così che la donna si prostituiva all’interno di un appartamento messole a disposizione dalla famiglia degli indagati per il quale pagava 250 euro a settimana oltre ad una percentuale di 20 euro per ciascun cliente ricevuto. Il nucleo familiare aveva messo a disposizione di altre prostitute tutte straniere cinque immobili situati tra Borgo Sabotino e la Litoranea per i quali si facevano pagare fino a 500 euro al mese. Dall’esame del cellulare di Sciotti sono emersi anche messaggi di minacce nei confronti di alcune delle ragazze.

Domani l’interrogatorio di garanzia dei tre da parte del giudice per le indagini preliminari Pierpaolo Bortone che ha firmato l’ordinanza cautelare nonché il provvedimento di sequestro preventivo dei cinque immobili dove le donne si prostituivano.