Sgomberato l'alloggio Ater di Maria Grazia Di Silvio: era il covo dello spaccio del clan

Arriva lo sgombero per la casa popolare del palazzone Le Vele, in Q4. Si tratta dell'appartamento in uso a Maria Grazia Di Silvio, la madre di Angelo, Salvatore e Valentina Travali, i primi due già in carcere con l'operazione Reset, le due donne arrestate lo scorso anno nel corso dell'operazione Status quo. L'operazione di sgombero eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo di Latina diretti dal maggiore Antonio De Lise, ha concluso di fatto un'istruttoria amministrativa che ha portato alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare e al rientro in possesso da parte dell'Ater.

L'appartamento in questione è all'undicesimo piano del Lotto 47 de Le Vele, considerato roccaforte del gruppo che gestiva gli affari legati allo spaccio nel quartiere dei palazzoni. Assegnataria, in forza di una graduatoria legittima, era proprio Maria Grazia Di Silvio. Ma l'ordinanza di custodia cautelare che ad aprile del 2022 aveva portato a una nuova ondata di arresti nel gruppo criminale aveva messo in luce come il gruppo si fosse ricostituito e riorganizzato dedicandosi proprio all'acquisto di stupefacenti da vendere sulla piazza delle Vele, attraverso compiti e ruoli assegnati a diversi fidati collaboratori e sodali della famiglia. Il punto di riferimento era proprio quell'appartamento all'undicesimo piano, per quale, dopo l'operazione Status quo, era stato avviato un procedimento di revoca del beneficio.

L'alloggio Ater, assegnato legittimamente, era in sostanza utilizzato per fini illeciti. Durante l'iter amministrativo la famiglia era stata informata della procedura e ha avuto la possibilità e il tempo di liberare l'appartamento ma lo ha di fatto restituito. Così questa mattina è stato necessario intervenire con la forza pubblica, carabinieri e polizia in supporto, per poterlo ufficialmente riacquisire. Un'operazione tranquilla sotto il profilo dell'ordine pubblico, dal momento che l'immobile era appunto vuoto, ma non semplice perché il portone era blindato ed è stato necessario l'intervento di un fabbro per poterlo aprire.