Operazione di sgombero a Latina: abbattuta la baraccopoli lungo il canale delle Acque Medie

Dispositivo interforze, composto da polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e vigili del fuoco, per un'operazione straordinaria di sgombero lugno il canale delle Acque Medie a Latina. L'intervento, predisposto dalla prefettura e pianificato dalla Questura, ha riguardato in particolare la baraccopoli che sorge da anni lungo il canale, nel tratto compreso tra via Epitaffio e via dei Volsci. Una situazione di pericolo che era stata portata dal sindaco di Latina Damiano Coletta all'attenzione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

All'interno della baraccopoli trovavano rifugio senzatetto, in prevalenza stranieri, ai quali da diverso tempo il Comune aveva cercato di prestare assistenza. La situazione però non si è mai risolta e oggi, 28 aprile, è stato necessario procedere con lo sgombero forzato, con l'abbattimento delle strutture fatiscenti e con la bonifica dell'intera area a causa delle condizioni di pericolo. Sul posto le forze dell'ordine hanno identificato cinque cittadini stranieri provenienti dall'Est Europa e già noti ai Servizi sociali.

Alle operazioni di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi hanno preso parte anche gli operatori del Consorzio di bonifica e dell'azienda Abc di Latina che si è occupata della gestione di cumuli di rifiuti trovati lungo le sponde del canale.