Sgomberata la casa Ater dei De Rosa, diventata negli anni la base dello spaccio

E' stato sgomberato questa mattina, lunedì 22 aprile, l'appartamento di via Londra di proprietà dell'Ater che era abitato dalla famiglia De Rosa. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale e dalla stessa azienda azienda territoriale di Latina, in forza di un provvedimento amministrativo emesso dall'Ater che ha accertato le morosità della famiglia finita ripetutamente al centro delle cronache locali.

Come accertato in diverse indagini delle forze dell'ordine, l'immobile era stato infatti utilizzato dai componenti della famiglia anche come base per lo spaccio di stupefacenti. Gli ultimi arresti risalgono a dicembre 2023, nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Dda di Roma. In quell'occasione erano state eseguite 15 misure cautelari, di cui 11 arresti. Fra i destinatari, Giulia De Rosa, 51enne, considerata il vertice dell'organizzazione, e i figli Cristian e Cesare. Le indagini della squadra mobile, partite nel 2022, avevano consentito di portare alla luce un'organizzazione a carattere familiare, composta in prevalenza dai De Rosa, che da ben 20 anni monopolizzava lo spaccio di droga, in particolare cocaina, crack e hashish, in alcuni quartieri periferici della città, in particolare nella zona dei "Palazzi Bianchi" di viale Kennedy.

Una precedente operazione antidroga, risalente a marzo del 2023 e condotta dall'Arma dei carabinieri, aveva invece consentito di accertare che la famiglia gestiva la vendita della droga in via Londra ma che aveva spostato i traffici anche in un appartamento di via Sabaudia dopo l'arresto, nel 2022, di tre donne della famiglia: le sorelle Francesca e Giovina De Rosa e la cognata Anna Bevilacqua, sorprese nell'appartamento di via Londra con cocaina, crack e denaro contante.