Blitz all'interno dell'Hotel de la Ville: struttura sgomberata dalle forze dell'ordine

E' scattata questa mattina, lunedì 31 luglio, l'operazione di sgombero dell'Hotel de la Ville, una struttura acquisita negli negli anni scorsi dopo il fallimento ma lasciata abbandonata al degrado e da tempo rifugio di persone senza fissa dimora. Negli ultimi mesi all'interno si sono susseguiti incendi accidentali per la presenza di rifiuti e materiali di ogni genere, che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine e che hanno creato un diffuso allarma sociale. L'ultimo rogo nella notte dell'11 luglio scorso.

Per le operazioni di sgombero hanno operato in sinergia la polizia di Stato, i carabinieri, guardia di finanza e agenti della polizia locale. Nel corso del blitz delle forze dell'ordine sono state trovate all'interno otto persone che vivevano nei locali della struttura in condizioni di estremo degrado. Tutte sono state portate in questura per procedere alla loro identificazione.