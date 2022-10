Dipendenti Abbvie a lezione di sicurezza e educazione stradale

Nell’ambito delle iniziative intraprese dalla Polizia per diffondere la cultura dell’educazione stradale e del rispetto della normativa connessa al Codice della strada nei giorni scorsi gli agenti della Sezione Polizia stradale di Latina hanno effettuato alcuni incontri con personale dipendente della società farmaceutica ‘AbbVie’.

Una due giorni inserita nel progetto denominato ‘European Week for Safety and Health at Work’ che l’azienda ha dedicato ai propri dipendenti, al fine di sensibilizzarli al rispetto delle regole su strada e alla cultura della legalità,

I centauri della stradale hanno affrontato numerose tematiche, come la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, la distrazione, la velocità, i sistemi di ritenuta per gli adulti (cinture di sicurezza) e per i bambini (seggiolini omologati).

Illustrando poi ai numerosi presenti il funzionamento dei vari dispositivi in dotazione alla specialità rispondendo con professionalità alle numerose domande poste dai dipendenti dell’azienda.

Il rapporto tra Polizia di Stato e mondo del lavoro proseguirà, al fine di promuovere il rispetto della sicurezza degli utenti sulle strade e per tutelare l’incolumità di tutte le persone.