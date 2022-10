Consuma la cena al ristorante e poi esce con il figlio senza saldare il conto

E' entrata al ristorante e insieme al figlio di 11 anni ha consumato la sua cena, poi con una strategemma è uscita senza saldare il conto. L'episodio è avvenuto nei giorni al ristorante L'Arco di via Cavour, a Latina. Un gesto inaspettato da parte della donna, che ha spinto il titolare del locale a pubblicare su Facebook le immagini del circuito di sorveglianza interna, con il volto oscurato della signora e di suo figlio.

Questo il commento del proprietario: "Cara signora che va in giro con un bimbo di 11 anni e poi va via senza pagare il conto, le auguro che i servizi sociali prendano provvedimenti seri nei suoi confronti perché ha fatto uscire un bimbo da una porta e lei con la scusa di andare in bagno è uscita da un’altra porta". Poi l'esortazione a venire a pagare il dovuto.

La signora e il bambino dunque hanno preso due diverse uscite per lasciare tutti e due il ristorante senza dare nell'occhio.