Oltre un metro d'acqua nel sottopasso della stazione: soccorso un giovane automobilista

Nel giro di pochi minuti la pioggia battente caduta nella giornata di ieri ha allagato diverse strade e provato disagi e danni anche nel comune di Sermoneta. In serata si è allagato anche il sottopasso della stazione ferroviaria di Latina, al confine con il comune di Sermoneta, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

In particolare, poco prima delle 20 di lunedì, le squadre hanno prestato soccorso a un automobilista in difficoltà rimasto bloccato nel sottopasso della ferrovia, su via Dormigliosa, che era totalmente allagato. Oltre un metro d'acqua circondava il veicolo fino ai finestrini ed è stato necessario intervenire con un gommone in dotazione al personale dei vigili del fuoco in tenuta di autoprotezione in ambiente acquatico. Il malcapitato, un ragazzo di 20 anni, è stato dunque estratto dall'abitacolo e portato in salvo. Per lui solo tanto spavento.