Droga, reati contro il patrimonio e tentato omicidio: Cesare De Rosa sorvegliato speciale

Un'altra misura di sorveglianza speciale è scattata a Latina a carico di un componente della famiglia De Rosa. Questa volta il destinatario è il 29enne Cesare, coinvolto in numerose indagini in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio. I carabinieri del reparto operativo del Nucleo investigativo di Latina hanno notificato il nuovo provvedimento emesso dalla sezione III penale del tribunale di Roma su richiesta della procura di Latina. Il giovane è infatti considerato un soggetto pericoloso "che vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa ed è dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica".

Lo scorso dicembre Cesare De Rosa era finito agli arresti, insieme ad altri componenti e collaboratori della famiglia, nell'ambito di un'indagine della polizia, coordinata dalla Dda di Roma, su un giro di spaccio ai palazzi bianchi di viale Kennedy. Ma prima ancora, a maggio del 2022, il 29enne era stato arrestato per il tentato omicidio di un cittadino marocchino in via Londra. Infine, l'ultima ordinanza di custodia cautelare a suo carico è per due nuovi episodi contestati dalla squadra mobile nell'ambito dell'inchiesta sul traffico di droga: due tentate rapine avvenute a Latina ad aprile del 2022 commesse con la complicità di un altro giovane, organico al gruppo: Leonardo Sciarrillo.

Secondo gli investigatori dei carabinieri De Rosa, sin da quando era addirittura minorenne, si è dedicato a reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di droga. Ora è detenuto ma il provvedimento della sorveglianza speciale lo obblgherà, per i prossimi due anni, a non allontanarsi dal suo comune di residenza o dalla sua abituale dimora, a non uscire dalla sua abitazione tra le 22 e le 6,30, a darsi alla ricerca di un lavoro e a non frequentare persone che abbiano subito condanne o che siano sottoposte ad altre misure di prevenzione.