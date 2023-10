Rapine e scippi nel capoluogo: sorveglianza speciale per un 30enne

Un provvedimento di sorveglianza speciale è stato eseguito dai carabinieri del Reparto operativo del Nucleo investigativo di Latina, emesso dalla sezione specializzata misure di prevenzione del tribunale di Roma. Il destinatario è un 30enne, italiano ma di origine tunisina, ritenuto un soggetto pericoloso che vive abitualmente di proventi di attività delittuosa.

Sotto la direzione della procura di Latina, l'indagine condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo ha permesso di accertare come l'uomo, fin da quando era minorenne e quasi senza soluzione di continuità, si sia dedicato a reati contro il patrimonio, in particolare furti, scippi e rapine consumati sempre nella città capoluogo fino all'arresto avvenuto un anno fa.

La misura della sorveglianza speciale obbligherà il 30enne, per i prossimi due anni, a non allontanarsi dal comune di residenza, a non uscire dalla sua abitazione nell'arco orario compreso tra le 21,30 e le 6,30 e a non frequentare persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione.