Colpo alla gelateria Treccioni: per uno dei rapinatori scatta la sorveglianza speciale

Una misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, emessa dalla sezione III penale del tribunale di Roma, è stata notificata a un 49enne di Latina, Paolo Coppola. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del reparto operativo del nucleo investigativo su richiesta della procura pontina.

L'uomo è ritenuto un "soggetto pericoloso che vive abitualmente con i proventi dell'attività delittuosa ed è dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza pubblica".Gli elementi raccolti dai militari del Nucleo investigativo, guidati dal comandante Antonio De Lise, hanno consentito di dimostrare come l'uomo, fin da quando era maggiorenne, si sia dedicato quasi senza soluzione di continuità a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il 49enne era stato arrestato insieme a un complice, lo scorso ottobre, per una rapina messa a segno ai danni della gelateria Treccioni di viale Nervi. Insieme a Carlo Peluso era entrato nell'esercizio commerciale poco prima della chiusura serale. Uno dei due aveva puntato la pistola contro una dipendente dietro al bancone mentre l'altra era stata costretta a sdraiarsi a terra, mentre i due portavano via l'incasso della giornata.

Ora il provvedimento lo obbligher, per i prossimi due anni, a non allontanarsi dal comune di residenza, a non uscire dalla sua abitazione nell'arco orario compreso tra le 21,30 e le 6,30, a darsi alla ricerca di un lavoro e a non frequentare altre persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione.