Condannato nel processo "I pubblicani": sorveglianza speciale per Pietro Finocchiaro

Un nuovo provvedimento della sorveglianza speciale è stato notificato ieri, 17 febbraio, dai carabinieri del reparto operativo del nucleo investigativo a carico di Pietro Finocchiaro, 43enne del capoluogo, condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi, lo scorso anno, nell'ambito del processo scaturito dall'indagine "I Pubblicani" che aveva portato in carcere otto persone a vario titolo accusate di rapina, sequestro di persona, estorsione aggravata, lesioni personali aggravate dall'uso di armi, detenzione e porto illegale di armi, porto di armi e oggetti atti ad offendere e traffico di sostanze stupefacenti.

La misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è stata emessa dalla sezione III penale - misure di prevenzione del tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, ad un 43 enne di Latina, perché Finocchiaro è ritenuto un "soggetto pericoloso" in quanto "vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa ed è dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica". Come emerge dal provvedimento, l’attività di indagine a suo tempo condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo sotto la direzione della Procura pontina, aveva consentito di dimostrare come l’uomo, sin da quando era appena maggiorenne, quasi senza soluzione di continuità, sia stato una persona dedita ad attività delittuosa, reati contro il patrimonio e in materia di armi e di stupefacenti.

Nel 2020 Pietro Finocchiaro era stato arrestato insieme a un complice perché sorpreso a bordo di un'auto in cui si trasportavano armi: una Glock calibro 45 con matricola abrasa, colpo in canna e caricatore inserito, 10 cartucce e un silenziatore, una pistola marca Sauer 9x21 con matricola abrasa, caricatore inserito con 15 cartucce e dispositivo silenziatore, una pistola marca Glock calibro 9x21, anche questa con caricatore inserito e 10 cartucce, risultata provento di un furto denunciato a ottobre del 2019 ad Aprilia. Per questo episodio ha già patteggiato la pena a tre anni.

Ora la sorveglianza speciale obbligherà il 43enne, per i prossimi tre anni, a non allontanarsi dal comune di residenza, a non uscire dalla sua abitazione nell'arco orario compreso tra le 21,30 e le 6,30, a darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro e a non frequentare persone che abbiano subito condanne o siano state sottoposte a misure di prevenzione.