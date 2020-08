Sovraffollamento carceri, Latina maglia nera: il dato è del 197%

E' rimasto sostanzialmente stabile il numero dei detenuti presenti nelle carceri italiane, che ammonta a 53.619 (a fine aprile erano 53.904). Diminuisce, anche se di poco, sia in maniera assoluta che percentuale, la presenza degli stranieri che risultano essere il 32,6% del totale dei detenuti. Nonostante l'emergenza coronavirus abbia portato ad una riduzione del numero delle madri detenute con i loro figli con meno di tre anni, si trovano ancora reclusi 33 bambini con le loro 31 madri (15 straniere e 16 italiane). E' questo che emerge dal rapporto di Antigone di metà anno 'Il carcere alla prova della fase 2', presentato oggi 10 agosto. "Il tasso di affollamento ufficiale - spiega Antigone - si ferma per ora al 106,1% (era del 119,4% un anno fa) ma in ben 24 istituti supera ancora il 140% ed in 3 si supera il 170%". Tra queste ultime strutture c'è il carcere di Taranto con il 177,8%, seguito da Larino con il 178,9%, e da Latina che arriva addirittura a un tasso di sovraffollamento del 197,4%.

Il reale tasso di affollamento nazionale è inoltre superiore a quello ufficiale in quanto alcune migliaia di posti letto non sono attualmente disponibili a causa della chiusura dei relativi reparti. In un anno le presenze sono calate in media dell'11,7% ma il dato a livello regionale è molto disomogeneo: -19,8% in Emilia-Romagna, -15,2% in Campania, -13,9% in Lombardia, -11,0% in Piemonte, -7,4% in Sicilia, -7,3% in Veneto. Le Marche sono l'unica regione in Italia in cui la popolazione detenuta è nell'ultimo anno aumentata, con una crescita dell'1,1%. Il calo del numero dei detenuti, in virtù della misure atte a contenere i numeri della popolazione detenuta a contrasto della diffusione del coronavirus in carcere, ha inciso in maniera superiore alla media per donne e stranieri. Le donne detenute sono oggi 2.248, il 4,2% dei presenti. Un anno fa erano il 4,4%: il calo di questi mesi ha inciso su di loro in misura superiore alla media dei detenuti. Il 75% è allocato in sezioni femminili all'interno di carceri maschili, "cosa che limita lo svolgimento di attività". Le straniere sono 793, il 35% del totale delle donne detenute.