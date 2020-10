Servizio antidroga dei carabinieri: aveva 10 dosi di marijuana in tasca, 20enne denunciato

Un giovane di 20 anni con in tasca alcune dosi di marijuana è caduto nella rete dei controlli dei carabinieri ed è stato poi denunciato. Il servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti è stato effettuato dai militari della locale Sezione Readiomobile nella giornata di ieri, venerdì 30 ottobre, a Latina.

Sottoposto ad una perquisizione, il ragazzo è stato trovato con 10 involucri di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 7,3 grammi. La droga, opportunamente occultata in una tasca, è stata posta sotto sequestro dai carabinieri che hanno denunciato il 20enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio.