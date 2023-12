Spaccio di droga al Nicolosi, condanne per 30 anni di carcere

Si è concluso con dieci condanne il processo con rito abbreviato a carico di dieci cittadini stranieri di nazionalità tunisina, marocchina e algerina, arrestati esattamente un anno fa nell'ambito di un'operazione della Questura contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Nicolosi a Latina. Davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone sono comparsi Hacene Ounissi, Rachid Harrada, Dhiab Belhaj, Hichem Dhifaoui, Khaled Benabdallah, Glei Yousfi, Nourredine Hamza, Hamed Belhadj, Amar Derhal e Mohamed Alì Garsi, molti dei quali tuttora detenuti presso il carcere di Latina: l'accusa nei loro confronti è quella di avere messo in piedi una organizzazione dedita allo spaccio di cocaina, eroina e hashish per le strade di quel quartiere. I fatti oggetto del procedimento risalgono al 2021 e la difesa, rappresentata dagli avvocati Alessia Vita, Valentina Sartori, Alessandro Farau e Giovanni Codastefano, ha chiesto ed ottenuto che gli imputati venssero giudicati con rito abbreviato, richiesta accolta dal gip.

L'accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Giuseppe Bontempo, ha chiesto per i dieci imputati condanne per complessivi 54 anni e 4 mesi di reclusione, pene che invece il giudice,, a conclusione della camera di conclisglio ha ridimensionato in coomplessivi 30 anni e 4 mesi di carcere.

Le indagini, portate avanti congiuntamente al Servizio centrale operativo della polizia di Stato, si erano sviluppate anche con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e con l’importante contributo di alcuni poliziotti che hanno operato sotto copertura infiltrandosi tra gli spacciatori. Il commercio di droga all'interno del quartiere popolare del capoluogo avveniva anche nei pressi delle scuole, della chiesa e dei centri ricreativi e anche alla presenza di minori. Proprio per questa ragione gli investigatori della polizia che hanno agito sotto copertura hanno finto di essere acquirenti di droga simulando acquisti e passaggi, consentendo di raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei singoli ruoli degli indagati nella piazza di spaccio. All'operazione finale avevano preso parte oltre 60 operatori della polizia di Stato.