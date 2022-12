Spaccio al Nicolosi, la droga venduta per strada: pusher incastrati dagli agenti sotto copertura

La rete di spaccio era radicata in tutto il quartiere, con pusher operativi e pronti a ogni spostamento e vedette poste agli angoli di ogni strada per lanciare l'allarme in caso di avvistamento delle forze dell'ordine. E' quello lo spaccato che emerge dall'indagine condotta dalla squadra mobile di Latina insieme al Servizio centrale operativo della polizia di Stato, che ieri ha portato a 16 ordini di arresto, 11 dei quali eseguiti e cinque invece emessi a carico dei restanti soggetti irreperibili e ora ricercati su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

Nel corso dell'attività investigativa sono stati installati quattro impianti di sorveglianza per coprire l'area compresa tra via Emanuele Filiberto, via Grassi, via Pasubio e via Marchiafava. Le telecamere hanno dunque immortalato le cessioni di droga, la vendita e l'acquisto delle singole dosi, che avvenivano alla luce del sole, anche in pieno giorno, per strada, sotto le palazzine, lungo i muretti dei giardino e perfino ai tavolini di un bar, poco lontano dai ragazzini che giocano a pallone, dalle madri che passeggiano con i figli e dalle signore che tornano a casa con la spesa. Nessuna cura per i residenti del quartiere costretti a sopportare degrado e illegalità, ma una particolare accortezza invece a non essere colti in flagranza dalle forze dell'ordine.

Deterninanti per l'indagine sono state le numerose operazioni condotte sotto copertura dagli investigatori, che hanno vestito i panni degli acquirenti e per mesi hanno simulato gli acquisti di stupefacente, con ben 35 arresti "differiti", relativi cioè a singoli episodi di spaccio ed eseguiti, a carico dei 16 indagati, solo al termine dell'indagine. Accanto a questo, le intercettazioni e le immagini immortalate dalle telecamere.

Dopo anni di segnalazioni dei residenti e blitz antidroga delle forze dell'ordine l'operazione di ieri ha consentito dunque di agire in modo più strutturato e organizzato, disarticolando la banda del Nicolosi e restituendo serenità ai residenti.