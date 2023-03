Spaccio in via Londra, lo scorso maggio i primi arresti in flagranza nella famiglia De Rosa

Risalgono allo scorso maggio i primi arresti per spaccio nella famiglia De Rosa, che ora hanno portato a ricostruire con più esattezza il quadro della fiorente attività gestita nell'appartamento popolare di via Londra. Il 24 maggio del 2022, dopo un'intensa attività di pedinamento e osservazione condotta nel quartiere dai carabinieri del Nucleo investigativo di Latina agli ordini del maggiore Antonio De Lise, scatta un blitz nell'alloggio dell'Ater e le sorelle Francesca e Giovina De Rosa, insieme alla cognata Anna Bevilacqua, vengono arrestate in flagraza di reato.

Durante la perquisizione domiciliare i militari trovano le tre donne. Una di loro aveva addosso diversi involucri di cellophane contenenti 48 grammi di cocaina e altre dosi di crack, mentre all'interno dell'abitazione viene rinvenuta sostanza da taglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente, altre dosi di crack e ben 4mila euro in contanti chiuse dentro buste di plastica occultate in varie stanze.

Con la nuova ordinanza cautelare firmata dal gip Pierpaolo Bortone, le sorelle Giovina e Francesca sono state sottoposte all'obbligo di presentazione ai carabinieri, mentre destinatari di una misura cautelare in carcere sono la madre Giulia De Rosa, il fratello Cristian e la cognata Anna Bevilacqua. Secondo la ricostruzione del magistrato dall'appartamento di via Londra veniva gestita una vera piazza di spaccio, con uno smercio stabile e costante garantito dalla turnazione dei componenti della famiglia. Dopo gli arresti di maggio però si era aperto un altro canale di vendita, che aveva come base l'appartamento di via Sabaudia, in cui risiede ufficialmente Cristian.