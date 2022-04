Spari in via Londra, ferito un uomo. Caccia al commando

Sparatoria poco fa in via Londra. Da un’auto a bordo della quale c’erano più persone sono partiti alcuni colpi di arma da fuoco che hanno colpito all’addome uno straniero. Si tratta di un cittadino originario del nord Africa non ancora identificato perchè addosso non aveva alcun documento.

Il ferito è stato immediatamente trasportato presso il Santa Maria Goretti dove lo stanno operando per una perforazione intestinale ma non è in pericolo di vita. Nel frattempo è caccia al commando autore dell’agguato. Gli uomini della Squadra mobile e della Volante hanno rinvenuto l’auto utilizzata e poi abbandonata in via Vespucci dove i componenti del gruppo sarebbero saliti a bordo di un’altra vettura allontanandosi in direzione di Roma.