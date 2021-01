Speronamento di un'auto, seconda ordinanza cautelare per tentato omicidio

Gli agenti della polizia giudiziaria del distaccamento della polizia stradale di Aprilia hanno posto agli arresti domiciliari un 51enne di Nettuno coinvolto nel tentato omicidio di un pregiudicato di Nettuno del 29 luglio scorso per il quale era già stato arresto un uomo in flagranza di reato.

Quel giorno la Stradale di Aprilia era intervenuta in via Campovivo a Latina, in quanto era stato segnalato un grave incidente stradale. Nel grave sinistro erano coinvolte due autovetture e uno dei conducenti è stato elitrasportato presso l’ospedale San Camillo in gravissime condizioni. Le attività d’indagine hanno permesso di stabilire, che non si trattava di un semplice sinistro stradale ma che l’autovettura condotta da un pregiudicato di Anzio era stata volontariamente tamponata e spinta fuori strada per poi finire in un terreno agricolo attiguo, dal conducente del veicolo antagonista poi identificato per un cittadino italiano pregiudicato di Nettuno. Quest’ultimo da testimonianze acquisite nel corso delle indagini, dopo aver estratto dal veicolo e trascinato sulla strada la vittima l’aveva colpita ripetutamente con calci e pugni tanto da provocargli gravi lesioni. L’uomo, 39 anni, era stato quindi arrestato per tentato omicidio.

Le attività investigative sono proseguite fino a ieri con l’esecuzione di una seconda misura cautelare a carico di un altro soggetto. Era sul luogo dell’incidente stradale che ha dato il via alle indagini, avendo anch’esso partecipato all’aggressione fisica della vittima era fuggito prima dell’arrivo del personale di polizia. A suo carico è emerso un ulteriore tentativo di aggressione con un coltello nei confronti della vittima, fatti questi che aggravavano la posizione del secondo pregiudicato, portando all’emissione della misura cautelare odierna emessa dal gip del Tribunale di Latina.

Nel corso delle indagini il personale di polizia ha eseguito anche controlli amministrativi a carico di diverse società dedite alla vendita di autoveicoli, facenti capo ai soggetti coinvolti nella vicenda.