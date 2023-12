Nasce lo sportello "Avvocato di strada" per la tutela legale ai senza fissa dimora

Anche a Latina nasce l’associazione Avvocato di strada, nata per offrire sostegno legale e tutela giuridica alle persona senza dimora che ne fanno richiesta. La presentazione ufficiale questa mattina presso i locali del Centro pastorale della parrocchia Immacolata in via Vico 36 che ospiteranno questo servizio a partire dall'8 gennaio prossimo quando lo sportello comincerà a funzionare tutti i lunedì dalle 9 alle 11.

"E’ un’associazione che il movimento Latina Bene Comune non può che accogliere e sostenere sul territorio - sottolinea in una nota Lbc - perché i primi contatti con l’organismo erano stati avviati a Latina proprio con la precedente amministrazione guidata dall’allora sindaco Damiano Coletta". A spiegarlo è Stefania Krilic, segretaria dell’associazione Avvocato di strada della quale coordinerà il lavoro insime all'ex assessore Patrizia Ciccarelli. “Sull’emarginazione estrema degli adulti abbiamo lavoro molto negli anni dell’amministrazione Coletta – spiega Krilic – e nel portare avanti questo impegno sul territorio, con l’allora assessore Patrizia Ciccarelli, abbiamo preso contatti con l’associazione Avvocato di strada di Bologna, partecipando al festival che si organizza annualmente proprio su questo tema, e con la Fio.Psd, la Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora. Grazie a questa collaborazione sono nati a Latina progetti di formazione specifici condotti proprio dai volontari dell’associazione e una riprogrammazione dei servizi per il contrasto all’emarginazione, attraverso la mappatura e il censimento di queste persone, l’analisi dei loro problemi e del loro vissuto. Tutto questo ha portato negli passati a un’intensificazione delle attività del Pronto intervento sociale, all’allestimento dei dormitori invernali e anche a una diversa modalità di approccio e a una maggiore consapevolezza rispetto a un problema che affligge tutte le città ma di cui troppo spesso le amministrazioni sottostimano la portata. Oggi l’associazione Avvocato di strada colma un vuoto importante anche nella nostra città, con un concreto aiuto offerto alle fasce più fragili della popolazione per le quali la mancanza di una residenza costituisce un ostacolo insormontabile per godere di molti diritti”.

“Sempre nell’ambito del lavoro sulla marginalità – continua Stefania Krilic – l’amministrazione partecipò a un bando ministeriale e insieme a Santa Marinella fu l’unico comune del Lazio a ottenere un finanziamento finalizzato al contrasto dell’emergenza abitativa per i lavoratori impiegati nell’agricoltura, nella consapevolezza che la risoluzione di questo problema costituiva un primo passo per combattere l’illegalità. Ci chiediamo a questo proposito cosa ne è stato di quelle risorse, ben 4,5 milioni di euro, e quali progetti siano stati messi in campo dall’attuale amministrazione su questo delicato tema”.

Il servizio è dedicato alle persone senza dimora che hanno bisogno di una tutela giuridica qualificata e organizzata sotto forma di volontariato e in modo del tutto gratuito.