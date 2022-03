Ossessionava la ex con messaggi e pedinamenti, 32enne ammonito dal questore per stalking

Prosegue l’attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro le donne e le vittime vulnerabili da parte della polizia. Nell’ambito di tali controlli oggi il Questore Michele Spina ha emesso un ammonimento per stalking nei confronti di M.S., 32 anni, residente a Latina.

A chiedere l’emissione di tale provvedimento un’istanza presentata dall’ex fidanzata presso la Questura nella quale la ragazza denunciava che dalla fine della relazione avvenuta ad agosto 2021, l’uomo per motivi di gelosia aveva iniziato a porre in essere comportamenti ossessivi e di violenza verbale e psicologica nei suoi confronti tali da ingenerarle uno stato di sottomissione psicologica e ansia causata dalle violente reazioni dell’uomo. L’azione di stalkeraggio era diventata ancora più pressante con frequenti pedinamenti oppure tramite l’invio di una quantità innumerevole di messaggi e chiamate telefoniche, oltre che di scenate di gelosia anche alla presenza di amici e conoscenti, oppure con l’invio di regali non graditi.

Al termine della complessa istruttoria da parte della Divisione Anticrimine, riscontrate oggettivamente le dichiarazioni della parte offesa e dimostrato quanto i reiterati comportamenti molesti avessero ingenerato nella donna un forte stato di ansia e timori per la propria incolumità tanto da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita, il Questore ha emesso la misura di prevenzione dell’ammonimento nei confronti dello stalker, notificata oggi. Qualora dovesse riscontrarsi la reiterazione dei comportamenti alla base del provvedimento di ammonimento e, quindi, la violazione dello stesso, nei confronti del 32enne scatterà la denuncia d'ufficio per il reato di atti persecutori, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.