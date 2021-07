Segue e minaccia la ex compagna: 37enne finisce agli arresti

Una misura cautelare agli arresti domiciliari è stata eseguita dalla polizia a carico di un uomo di 37 anni, di nazionalità tunisina e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile del reato di stalking nei confronti della sua ex compagna,

Le indagini degli investigatori della squadra mobile e le numerose testimonianze raccolte hanno accertato come l'uomo avesse più volte violato il divieto di avvicinamento alla vittima, una misura a cui era stato sottoposto dal 5 luglio scorso. In questi giorni si è avvicinato in più occasioni alla donna, conoscendone tutti i suoi movimenti, e l'ha importunata cercando in ogni modo di convincerla a ritirare la denuncia nei suoi confronti.