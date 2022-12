Tormenta per mesi la ex violando il divieto di avvicinamento, condannato a due anni e mezzo

Ha tormentato per mesi la sua ex ragazza che aveva chiuso il rapporto seguendola e minacciandola violando una serie di provvedimenti del magistrato tanto da essere arrestato. Ieri il 30enne di Latina è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per stalking.

M. A., queste le sue iniziali, era stato denunciato una prima volta dalla vittima 21enne che veniva seguita fino al posto di lavoro, minacciata con un coltello tanto che il giudice aveva emesso nei suoi confronti un divieto di avvicinamento, provvedimento completamente ignorato visto che lei lo ha denunicato nuovamente facendolo finire agli arresti domiciliari. Anche questo non è statu sufficiente a fermarlo: sono continuate minacce, telefonate a raffica, citofono bloccato di notte, pedinamenti e dopo una nuova denuncia la Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto una misura cautelare più afflittiva, l'arresto con detenzione in carcere provvedimento eseguito il 14 giugno scorso dagli agenti della Squadra mobile. "Si ritiene concreto - scriveva il gip nell'ordinanza - il pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose da parte dell'uomo che ha evidenziato un'assoluta incuranza per le conseguenze delle sue azioni”.

Ieri mattina il processo davanti al giudice per l'udienza prelimnare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, processo che si è svolto con rito abbreviato. Il pubblico ministero Andrea D’Angeli al termine della sua requisitoria ha chiesto per il 30enne chiamato a rispondere di atti persecutori una condanna a due anni di reclusione ma il gup al termine della camera di consiglio, ha inasprito la pena condannando l'imputato a due anni e sei mesi di carcere.