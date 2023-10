Minaccia di dare fuoco alla ex e poi di uccidersi, 35enne rinviato a giudizio per stalking

Non si rassegnava alla fine della storia sentimentale con la sua ex e ha iniziato a tormentarla come succede sempre più spesso così lei lo ha denunciato e ieri per il 35enne di Latina è arrivato il rinvio a giudizio per stalking.

I fatti oggetto del procedimento penale a suo carico risalgono al novembre dello scorso anno quando lui, disoccupato, ha cominciato a minacciare e infastidire la donna: telefonate dal tono rabbioso poi in un crescendo sono arrivate le minacce. "Ti dò fuoco" e ancora "Mi ammazzo". Alla fine lei ha deciso di presentare una denuncia alla Squadra mobile di Latina che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati del 35enne per stalking Lui si è sempre difeso spiegando di non essere una persona violenta ma alla fine il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa, accolginedo la richesta del pubblico ministero, lo ha rinviato a giudizio.

Il processo inizierà a novembre prossimo davanti al giudice monocratico.