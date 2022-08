Perseguita per mesi e picchia un amico della fidanzata, arrestato di nuovo Matteo Baldascini

Stalking e lesion personali aggravate: queste le accuse che hanno portato al nuovo arresto di Matteo Baldascini che meno di una settimana fa era stato arrestato per l'aggressione ad una ragazza sul lungomare di Latina.

Il 19enne, che ha numerosa serie di precedenti, nella convinzione che un amico della sua fidanzata volesse convincerla a mettere fine alla loro storia, aveva cominciato a tormentarlo con atteggiamenti molesti e minacciosi: insulti e offese gravi e continue con messaggi e note vocali anche sul social network lnstagram. Un comportamento che è andato avanti da novembre dello scorso anno fino al 14 luglio scorso quando Baldascini è arrivato ad aggredire fisicamente quello che considerava un rivale causandogli gravi lesioni.

Così ieri pomeriggio gli uomini della Squadra Volante, in esecuzione di provvedimento restrittivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, hanno arrestato il 19enne per stalking e lesioni personali aggravate.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione della competente autorità giudiziaria.