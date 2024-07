Minacce, insulti e sputi ai vicini di casa: braccialetto elettronico a una donna stalker

Perseguitava i vicini di casa, suoi parenti, con molestie, offese e minacce continue. In alcune occasioni era arrivata addirittura a lanciare dei sassi contro l'auto delle vittime e ad aizzargli contro il suo cane di grossa taglia. La donna condivideva con i vicini una porzione di casa con un ingresso separato. Ma la vita era diventata impossibile.

Così nei giorni scorsi le vittime hanno denunciato tutto alla polizia e la squadra mobile ha eseguito a carico della donna stalkier un divieto di avvicinamento con tanto di applicazione del braccialetto elettronico.

Secondo quanto raccolto dagli investigatori, l’indagata a ogni incontro con i vicini era solita rivolgergli insulti e minacce e faceva in modo che il cane abbaiasse di continuo per dare loro fastidio. La prima denuncia risale al 2023, integrata con nuovi episodi avvenuti nel corso degli ultimi mesi e confermata da alcune registrazioni, portate dalle vittime agli investigatori, dai contenuti minatori. Ad avvalorare la ricostruzione anche le dichiarazioni di alcuni testimoni che hanno confermato che in alcune occasioni di incontro con i coniugi la donna avrebbe continuato a insultarli, arrivando addirittura a sputare.

Un contesto di comportamenti aggressivi e molesti che ha spinto la procura ad applicare la misura del divieto di avvicinamento della donna alle persone offese, con dispositivo elettronico di controllo.