Degrado e incuria, la stazione delle autolinee a rischio sicurezza

E’ una struttura frequentata da centinaia e centinaia di persone ogni giorno tra studenti, pendolari e cittadini che vivono in altri comuni della provincia ma le condizioni nella quali versa la rendono, oltre che degradata, anche insicura a fatiscente.

La stazione delle autolinee di viale Giulio Cesare a Latina si presenta in uno stato di totale abbandono: le crepe della copertura attraverso le quali ormai l’acqua filtra copiosamente – soprattutto quando piove – sono ormai circondate dalla muffa, a dimostrazione del fatto che il fenomeno si protrae ormai da tempo. Le immagini mostrano come il rivestimento dei soffitti in alcune parti si è sgretolato e come la struttura oltre a non riparare gli utenti è talmente pericolante da mettere a repentaglio anche la sicurezza e l’incolumità di coloro che quotidianamente la frequentano perché utilizzano i bus.