Uomo travolto da un treno mentre parla al telefono, è in gravi condizioni

Grave incidente ieri sera la stazione ferroviaria di Latina scalo. Un cittadino indiano mentre era al telefono in attesa del treno sulla banchina non si è accorto dell’arrivo del convoglio ed è stato preso in pieno.

L’uomo è stato trasportato immediatamente all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. L’incidente ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria in entrambi i sensi di marcia e l’ Intercity Napoli-Roma con circa 50 passeggeri a bordo è rimasto fermo presso la stazione di Latina scalo. Sul posto è intervenuta la Polfer.