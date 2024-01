La lunga storia del primo chiosco al lido di Latina: era il più appetibile ma non lo voleva nessuno

C'è una lunga storia legata al primo chiosco del lido di Latina, finito al centro dell'ultima operazione della squadra mobile che ieri ha portato a otto misure cautelari, tra cui tre arresti per il reato di turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso. Nel tratto di lungomare da Capoportiere a Rio Martino era la postazione più appettibile dal punto di vista commerciale, la stessa che per anni e in modo ininterrotto era stata gestita dalla famiglia Zof. Eppure, quando nel 2015 si rimette mano al bando per le nuove assegnazioni, nessuno la vuole.

I criteri prevedono che le assegnazioni seguano l'ordine della graduatoria: al primo classificato va il primo chiosco, al secondo classificato la seconda piazzola e così fino all'ottava postazione verso Rio Martino. Partecipano 10 ditte ma soltanto la metà resta in gara per i requisiti. Nella primavera del 2016 cominciano dunque le attribuzioni provvisorie da parte dell'amministrazione comunale ed è qui che subito accade qualcosa di strano. La prima società si ritira, la seconda rinuncia e perfino la terza che si ritrova poi a prendere la prima postazione tentenna nel firmare l'accettazione definitiva. E così, fra passi indietro e strane rinunce da parte degli imprenditori, comincia in quegli anni a delinearsi un quadro inquietante che alimenta più di qualche sospetto. Perché nessuno è disposto a prendere in gestione il primo chiosco? Quegli strani movimenti non sfuggono all'allora sindaco Damiano Coletta, che si reca in questura con le carte e presenta un esposto chiedendo di fare chiarezza e di approfondire le ragioni delle reiterate denunce.

Un passaggio questo che ha poi consentito all'amministrazione di sganciare questo chiosco dal bando per avocare la gestione al Comune e assegnarlo sulla base di altri requisiti, inserendolo in un altro progetto con finalità sociali finanziato con fondi della Regione. Così la prima piazzola del lido, a ridosso di Capoportiere, viene attribuita alla società “Seaside Music Young impresa sociale Srl” che partecipa al progetto Latinadamare. Intorno alle rinunce pregresse però c'è il silenzio. Nessun imprenditore denuncia, nessun operatore segnala ufficialmente che qualcosa non va. Ma le indagini, avviate allora, portano ora alla luce con chiarezza il clima di pressioni, minacce e intimidazioni, perché quel chiosco "doveva restare alla famiglia Zof": "Non se tocca. Era di mio nonno e di mio padre e sarà mio e di mio fratello. Scombinate questa catena e vi creerò l’inferno”, scriveva Alessandro Zof sulle pagine del suo profilo social.

Se questa indagine ricostruisce finalmente i tasselli di un quadro inquietante emerso negli anni passati, i sospetti della mano criminale sui chioschi del lido sono tutt'altro che lontani. Nella storia più recente infatti si è alzato il tiro. A maggio 2023, nel pieno delle operazioni di voto per il rinnovo del consiglio comunale di Latina e l'elezione del sindaco, tre chioschi appena montati in vista della stagione balneare vengono dati alle fiamme. Incendi chiaramente di matrice dolosa: il primo divampa intorno alle 21 di sabato 13 maggio e, anche sotto una pioggia battente, distrugge la struttura in legno allestita da poco nella piazzola numero cinque. Poi, a distanza di 48 ore, le fiamme divorano il primo chiosco, mentre un tentativo di incendiare anche il quarto viene sventato appena in tempo. Sugli attentati incendiari la procura e le forze dell'ordine sono ancora al lavoro ma al momento non sembrano emergere elementi che possano ricondurre le intimidazioni di fuoco alla famiglia Zof.