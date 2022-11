Viabilità, in arrivo nuovi autovelox sulla strade pontine

Nuovi autovelox in arrivo sulle strade pontine. La Provincia ha infatti predisposto un bando per affidare “il servizio di gestione delle sanzioni amministrative di competenza della polizia provinciale; fornitura tramite noleggio, dei dispositivi omologati per il controllo elettronico della velocità; per l’affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti del comando e dei servizi accessori e complementari”. L’obiettivo è quello di effettuare almeno 30mila multe l’anno per eccesso di velocità con un incasso previsto di circa 150mila euro.

Il bando prevede l’installazione di cinque dispositivi fissi e la fornitura di uno mobile per un costo di circa 4 milioni di euro. Tre di questi dispositivi sono già autorizzati, mentre altri tre sono in attesa del completamento dell’iter di autorizzazione.

Dove saranno installati gli autovelox? Questa la collocazione così come specificata nella relazione dell’ente di via Costa: lungo strada provinciale 46 Litoranea (due, al km 7.700 in direzione Sabaudia e al km 10,200 in direzione Latina con limite a 60 km/h); lungo la strada regionale 630 Ausonia (al km 26,890, che verrà trasformata in postazione bidirezionale con limite di velocità a 90 km/h); sulla provinciale 30 Chiesuola (due postazioni: al km 1,500 in direzione Bogo Piave e al km 5 in direzione Appia, con limite di velocità a 50 km/h); sulla provinciale 100 Fondi-Sperlonga (al km 6,800 in direzione Fondi, con limite a 50 km/h).

La scelta della collocazione è stata fatta considerando si tratta di strade prive di aree idonee al posizionamento di agenti di polizia per la contestazione immediata, strade dove tra l’altro il maggior grado di incidentalità avviene nelle ore serali e notturne.

Tutte le postazioni verranno segnalate in modo idoneo con cartellonistica a un chilometro di distanza.