Striscia la notizia al Nicolosi per documentare le piazze di spaccio: due pusher arrestati, un terzo ricercato

E' andato in onda ieri su Canale 5 il servizio di Striscia la notizia realizzato una settimana fa a Latina dall'inviato Vittorio Brumotti nel quartiere Nicolosi per documentare le piazze di spaccio. Brumotti aveva individuato subito alcuni movimenti sospetti e con le telecamere nascoste aveva potuto riprendere la vendita della droga in pieno giorno.

I poliziotti della squadra volante e della squadra mobile avevano poi effettuato alcune perquisizioni in zona e sequestrato dosi di cocaina, individuando e denunciando tre cittadini nord africani. Proprio ieri, in concomitanza con la messa in onda del servizio, due dei tre pusher sono stati arrestati per detenzione e spaccio di stupefacenti mentre un terzo è risultato irreperibile.