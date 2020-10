"Striscia la notizia" al Nicolosi: il servizio sullo spaccio in onda su Canale 5

Una settimana fa l'inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti era arrivato a Latina per un servizio sulle piazze di spaccio. Il servizio realizzato nel capoluogo andrà in onda questa sera, 26 ottobre, alle 20,35 su Canale 5. "Non ce la facciamo più. Spacciano continuamente, dalla mattina alla sera. Per strada si vedono tossici, risse. Da un certo orario per la paura non si può più uscire di casa: diventa un vero e proprio coprifuoco. Siamo stanchi". Era la richiesta di aiuto un residente del quartiere Nicolosi di Latina che si è rivolto alla trasmissione televisiva per denunciare il degrado dovuto allo spaccio a due passi da casa sua.

Vittorio Brumotti, dopo aver documentato con telecamere nascoste i pusher che in quel quartiere vendono lo stupefacente anche in pieno giorno, domenica 18 ottobre è intervenuto in sella alla sua bici. Insieme a lui anche gli agenti di polizia che hanno identificato tre pusher, recuperato diverse dosi di droga e denunciato tre malviventi per spaccio. L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci ha concluso il suo servizio tra gli applausi dei residenti.