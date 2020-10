Spaccio a cielo aperto al Nicolosi: blitz di Striscia la Notizia a Latina

"Striscia la notizia" torna a Latina, questa volta per un servizio sulle piazze di spaccio della città. E' accaduto domenica scorsa e il quartiere raggiunto dall'inviato Vittorio Brumotti è il Nicolosi, considerato da sempre una delle zone più a rischio per i ripetuti episodi di delinquenza anche legati alla circolazione di stupefacenti.

Proprio durante il servizio è successo alla troupe di notare movimenti e personaggi sospetti, tanto da far partire una segnalazione alla questura, che con gli agenti della squadra volante e della mobile ha raggiunto il quartiere. Sono scattati quindi altri servizi di osservazione che hanno permesso di recuperare alcune dosi di cocaina e di individuare tre uomini sospetti, tutti nordafricani, condotti negli uffici della polizia per accertamenti e successivamente denunciati per spaccio.