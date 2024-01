Stroncato da un malore nella sua edicola, muore Fabrizio Conti

Ha accusato un malore mentre, come ogni giorno, era al lavoro nella sua edicola e non ce l'ha fatta Fabrizio Conti, nonostante i tentavi del personale del 118 di rianimarlo.

L'edicolante di via Isonzo è morto poco dopo il trasporto all'ospedale Santa Maria Goretti. Aveva 60 anni. Il dramma si è consumato nella mattinata di ieri, 16 gennaio. Ad accorgersi di tutto è stata una cliente che era entrata in edicola per comprare un giornale e ha trovato l'uomo riverso a terra. Ha quindi allertato immediatamente i soccorsi e l'edicola è stata raggiunta subito anche dal personale della squadra volante per i primi accertamenti che hanno comunque escluso ogni altra ipotesi al di fuori dell'improvviso malore.

Sono ora in molti a ricordare Fabrizio Conti, che da circa 20 anni gestiva l'edicola di via Isonzo.