Migranti tunisini all'ex Rossi Sud di Latina: iniziati i tamponi, poi quarantena per tutti

Sono iniziate questa mattina, 29 luglio, le procedure per effettuare tamponi sui migranti arrivati nella tarda serata di ieri nel capoluogo pontino e sistemati pressi i locali della ex Rossi Sud, alle porte della città. Gli stranieri, a quanto pare 57 in tutto, arrivano prevalentemente dalla Tunisia e sono sbarcati a Lampedusa. Come ieri ha spiegato il nuovo prefetto Maurizio Falco, la priorità è quella di fronteggiare un'eventuale emergenza sanitaria e sottoporre tutti a uno screening prima di distribuirli verso altre strutture dove potranno effettuare la quarantena.

Il personale della Asl, dalle 9 di oggi, ha allestito una postazione all'esterno dell'edificio dove sono stati accolti i cittadini stranieri. Entro il pomeriggio arriveranno i primi risultati e si deciderà come procedere. In caso di positivi, i sintomatici saranno ricoverati, gli asintomatici probabilmente trasferiti presso altre strutture. Nel caso invece in cui i test siano tutti negativi, i migranti saranno sistemati in altri centri per la quarantena, sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine per evitare rischi di fuga.

Tra loro ci sono diversi minorenni e alcuni gruppi familiari. I locali dell'ex fabbrica di via dei Monti Lepini sono stati allestiti con le dotazioni minime: letti e beni di prima necessità per trascorrere la notte.