Una tartaruga sulla Pontina: salvata dalla polizia stradale

Fra i numerosi interventi delle pattuglie della polizia stradale in tutta la provincia, uno è stato decisamente particolare. Gli agenti della polstrada erano in servizio di pattugliamento lungo la Pontina, quando, all'altezza di Borgo Piave, si sono imbattuti in qualcosa di molto singolare: ai margini della careggiata c'era infatti una tartaruga.

L'animale era stato ferito probabilmente da un veicolo in transito. I poliziotti hanno dunque provveduto a recuperarla togliendola dalla strada affidandola subito alle cure dei carabinieri forestali del Parco della biodiversità di Fogliano, che hanno preso l'esemplare in consegna.

Una brutta avventura per la tartaruga che grazie all’intervento dei “centauri” di Latina ha avuto un lieto fine, con l’auspicio che, una volta curata, possa riprendere la sua vita in libertà.