Latina, al via i tavoli tematici sul Piano Sociale di zona 2021-2023

Il distretto Socio Sanitario LT2, che comprende i comuni di Latina (capofila), Sabaudia, Pontinia, Sermoneta e Norma, sta predisponendo il nuovo Piano Sociale di Zona 2021-2023, che da quest'anno dovrà essere realizzato secondo le indicazioni del Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune".

Il distretto dunque, per una programmazione condivisa, invita tutti gli enti pubblici e privati, gli enti del terzo settore e le realtà territoriali a partecipare ai tavoli tematici che si svolgeranno secondo il calendario consultabile a questo link: https://www.comune.latina.it/2021/07/27/piano-sociale-di-zona-2021-2022-2023/. "Ai fini della condivisione dei bisogni censiti, dell'offerta dei servizi, degli obiettivi strategici e della nuova programmazione - spiega l'amministrazione in una nota - nei tavoli verrà illustrata la proposta di Piano Sociale di Zona aggiornato al 28/07/2021. Nel rispetto delle norme in materia di contenimento dell'emergenza Covid-19 i tavoli tematici si svolgeranno in modalità online e gli incontri saranno registrati. Per partecipare è sufficiente registrarsi sul sito del Comune di Latina cliccando sul link corrispondente al tavolo di interesse".